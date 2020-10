Nachdem eine Frau und ihr Hund von einem Hund gebissen wurden, sucht die Polizei nun nach dem Hundehalter. Die 25-Jährige ist am Sonntag, 11. Oktober, gegen 9.45 Uhr im Bereich „Rastplatz Schlagbaum“ unterwegs gewesen, als ihr Hund von einem nicht angeleinten Hund angefallen und gebissen wurde, wie die Beamten berichten. Die Frau habe versucht ihr Tier zu schützen und sei dabei ebenfalls angefallen und in die Hand gebissen worden. Der Hundehalter sei kurz darauf erschienen. Als ihn die Frau ansprach, habe er sich aggressiv und bedrohlich verhalten, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Beschreibung des Gesuchten

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,85 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahren alt, dunkle Jogginghose. Der Hund soll groß und grau-weiß gewesen sein.