Am 1. Mai ist laut Polizei gegen 10 Uhr eine Spaziergängerin mit ihrem Hund im Bereich des Waldfriedhofs in Pirmasens von einem anderen Hund angegriffen und gebissen worden. Wie die Polizei am Samstag, 22. Mai, weiter mitteilt, sucht sie nun Zeugen des Vorfalls. Die 64-Jährige sei mit ihrem angeleinten Hund unterwegs gewesen, als sie einer Frau begegnet ist, deren Hund ebenfalls angeleint war. Letzterer habe die 64-Jährige sowie ihren Hund angefallen und gebissen. Die Frau musste nach dem Angriff im Krankenhaus operiert werden. Wer die Hundebesitzerin ist, ist bislang laut den Beamten unklar. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de