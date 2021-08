Zu einem Brand mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Mittwoch in die Wilhelm-Kittelberger-Straße ausrücken. Das Feuer war gegen Mitternacht an einem geparkten Fahrzeug ausgebrochen. Eine Anwohnerin hatte einen Knall gehört und draußen nachgeschaut, dabei war sie auf den Brand aufmerksam geworden, teilt die Polizei mit.

Der Feuerwehr gelang es, einen Vollbrand des Autos zu verhindern und die Flammen in kurzer Zeit zu löschen. Am Pkw entstand dennoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Sie sucht deshalb Zeugen, die am späten Dienstagabend in der Wilhelm-Kittelberger-Straße und drumherum eine Beobachtung gemacht haben, oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631/369 - 2250 jederzeit entgegen.