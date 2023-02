Die Polizei sucht einen vermissten Zweibrücker und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei sucht den 61-jährigen Peter K. aus Zweibrücken. Sein Verschwinden wurde am 21. Januar bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der Vermisste zuletzt am 12. Januar im Stadtgebiet gesehen wurde, dann verliert sich seine Spur. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Gesuchte in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos, weshalb die Polizei nun öffentlich nach Peter K. sucht.

Der 61-Jährige ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er spricht gebrochenes Deutsch, darüber hinaus beherrscht er die polnische und russische Sprache. Der Vermisste hat eine Glatze. Auf seiner linken Wange befindet sich eine Narbe, weitere Narben befinden sich an seinen Unterarmen. Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06331 520-0 entgegen, oder jede andere Polizeidienststelle.