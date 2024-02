Die Polizei sucht seit der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einer vermissten Person in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilen, handelt es sich dabei um einen älteren Mann, der aus einem Pflegeheim verschwunden ist. Der Mann kann sich laut Polizei in einer hilflosen Situation befinden. Für die Suche im Bereich der Stadtteile Gartenstadt und Maudach war in der Nacht auch ein Hubschrauber im Einsatz. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Wir berichten weiter.