15.000 Euro Sachschaden sind bei einem Auffahrunfall entstanden, der am Freitagmittag an einer Auffahrt zur B9 passiert ist und den ein Autofahrer verursacht hat, der anschließend einfach weitergefahren ist. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhren drei PKW gegen 13.10 Uhr die L454 (Verlängerung Schifferstadter Straße) von Speyer kommend in Richtung Schifferstadt. An der Auffahrt waren zunächst alle drei Autos auf der rechten Spur unterwegs, bis der vorne fahrende Autofahrer unvermittelt stark bremste, um trotz durchgezogener Linie auf die linke Spur zu wechseln. „Er hatte sich im letzten Moment dazu entscheidet, auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufzufahren“, heißt es als Begründung im Polizeibericht.

Der direkt dahinter fahrende 25-jährige Germersheimer musste eine Vollbremsung einlegen, um sein Fahrzeug zu stoppen. Der dahinter fahrenden 21-Jährigen aus dem Landkreis Germersheim gelang das nicht mehr, sodass sie auf das Auto des 25-Jährigen auffuhr. Der Aufprall war laut Polizei so stark, dass das Auto des jungen Mannes auch auf das Fahrzeug des Unfallverursachers geschoben wurde, was den Fahrer aber nicht davon abhielt, seine Fahrt auf die B9 fortzusetzen, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Vermutlich Passat mit ausländischem Kennzeichen

Von dem flüchtigen PKW ist nach Angaben der Polizei nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Passat oder ähnliches mit ausländischem Kennzeichen handeln soll, der nun hinten rechts nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Das Auto der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wird mit einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro gerechnet. Der Schaden am vorne und hinten beschädigten Auto des 25-Jährigen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen.