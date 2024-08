Seit Mittwochvormittag wird eine 59-jährige Frau aus Speyer vermisst. Das teilt die Polizei mit. Die Gesuchte habe am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Wohnhaus am Bayernplatz in Neustadt verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die eigentlich in Speyer wohnende Frau in einer hilflosen Lage befindet, berichtet die Polizei.

Die 59-Jährige wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare. Sie soll eine Brille mit schwarzem Rand, lange blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt tragen. Die Polizei teilt zudem ein Bild der Vermissten.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen kann wird gebeten, sich unter Telefon 06321 8540 bei der Polizei in Neustadt zu melden. Die Polizei darum, dass Passanten, die die Gesuchte sehen, die 59-Jährige im Blick behalten und die Beamten über den Notruf 110 informieren sollten.