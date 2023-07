[Aktualisiert: 22.07 Uhr] Aktuell suchen die Einsatzkräfte in Mannheim nach einer Person im Rhein. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, haben sie Hinweise bekommen, dass jemand im Fluss schwimmen würde. Die Beamten gingen nun diesen Hinweisen nach und versuchen, den mutmaßlichen Schwimmer ausfindig zu machen. Einsatzkräfte sowohl aus Mannheim als auch aus Ludwigshafen suchen mit Booten den Rhein ab. Eine vorherige Meldung, dass es Hinweise darauf gebe, dass eine Person aus dem Rhein gestiegen sei, stellten sich laut Polizei als Missverständnis heraus.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rheinland-Pfalz warnt dringend davor, in Flüssen zu baden. Vor allem die Strömung am Rhein sei gefährlich. Sie könne ein Tempo von etwa zwölf Stundenkilometern erreichen, so die DLRG. Immer wieder würden Menschen beim Baden in Flüssen ertrinken.