Zu einem versuchten schweren Raub ist es bereits am 10. August 2020 gegen 16 Uhr in einem Mehrparteienwohnhaus im Sittersweg in Saarbrücken gekommen. Zwei Jugendliche hatten laut Polizei Saarbrücken an die Tür der Wohnung geklopft. Als das dort lebende Ehepaar öffnete, richtete einer der Jugendlichen eine schwarze Pistole auf den Kopf des 64-jährigen Bewohners der Wohnung. Der Mann hinderte die beiden jungen Männer am Betreten der Wohnung und schaffte es auch, die Wohnungstür wieder zu schließen.

Der Kriminaldienst Saarbrücken fahndet nun öffentlich nach dem Täter, der den Mann mit der Pistole bedroht hatte. Zu einem entsprechenden Phantombild gibt es zudem eine Personenbeschreibung: zwischen 15 und 17 Jahren alt, 170 -

180 cm groß, dunkle Haare, schmales Gesicht, sehr schlank, dünn. Der Jugendliche trug laut Polizei ein rotes T-Shirt mit einem Emblem auf der Brust. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder an jede andere Polizeidienststelle.