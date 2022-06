Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag gleich an zwei Orten in der Pfalz nach vermissten Personen gesucht. In beiden Fällen kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Zwischen Billigheim-Ingenheim und Annweiler suchte die Polizei eine ältere orientierungslose Person, die gegen 2 Uhr wohlbehalten entdeckt worden sei. In Freisbach galt ein 31-Jähriger als vermisst. Auch er habe nach umfangreichen Ermittlungen gefunden werden können.