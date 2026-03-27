Eine seit Donnerstag, 26. März, vermisste 17-Jährige aus dem Bereich Klingenmünster/ Heuchelheim-Klingen ist in der Nacht auf Freitag gefunden worden. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Streife das Mädchen am Freitag gegen 0.48 Uhr in Heuchelheim-Klingen.

Die Polizei Landau hatte zuvor am Donnerstagabend mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte nach der Jugendlichen gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei wurde die 17-Jährige zuletzt am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in Klingenmünster gesehen.