Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht nach einem vermissten Jungen aus Mannheim gesucht. Der siebenjährige Osman wurde zuletzt am Mittwoch um 14 Uhr im Bereich der Keppler Schule gesehen. Das geistig behinderte Kind könne sich verlaufen haben und sich in einer hilflosen Lage befinden. Osman ist 1,10 Meter groß, schlank, hat schwarze kurze Haare, braune Augen. Er trägt eine blaue Jacke, eine blaue Jogginghose sowie blaue Schuhe.

Hier gibt es ein Foto des Vermissten.