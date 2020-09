Eine kuriose Suchmeldung hat die Polizei Edenkoben verschickt: Sie sucht nach einer jungen Künstlerin, die am Donnerstag eine Zeichnung auf der Polizeidienststelle abgegeben hat. Die Polizei ist auf der Suche nach dem „bislang unbekannten Mädchen mit blonden Haaren namens Caroline, bekleidet mit einem orangefarbenem adidas-T-Shirt“, wie es in der Meldung heißt, das am Donnerstag, 24. September, auf der Dienststelle einen Brief mit einem gemalten Bild abgegeben hat, „weil sie die Polizei so mag“.

Da sich die Beamten bei dem Mädchen bedanken möchten, suchen sie Personen, die Hinweise zu Caroline geben können. Diese können unter der Telefonnnummer 06323 9550 abgebeben werden.