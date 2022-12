In der Nacht zum Sonntag ist der Polizei Frankenthal mehrmals ein Geisterfahrer auf der B9 gemeldet worden. Das Auto soll auf der Höhe von Bobenheim-Roxheim auf der Fahrspur Richtung Worms in die andere Richtung, also Ludwigshafen, unterwegs gewesen sein. Mehrere Polizeistreifen suchten die Bundesstraße ab, fanden nach eigenen Angaben aber kein Fahrzeug, das in die falsche Richtung fuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.