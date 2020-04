Bei den Ermittlungen nach den Tätern, die am 21. Februar 2020 in ein Wohnhaus in Kusel eingedrungen sind (wir berichteten), wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass vor dem Einbruch falsche Polizeibeamte das Haus ausspioniert haben. Eine Zeugin konnte die beiden Männer beschreiben, die sich laut Polizei als Kriminalbeamte Brell und Stuckert ausgegeben haben. Auf den Fahndungsseiten der Polizei Rheinland-Pfalz (https://s.rlp.de/rW6LE) sind Phantombilder und die Beschreibung der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Wer die beiden abgebildeten Männer kennt, weiß woher sie kommen oder sie am Tattag in Kusel gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen.