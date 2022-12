Neustadt. Wer sucht seinen Christbaum? Die Polizei in Neustadt sucht fieberhaft nach dem oder den Eigentümern eines Weihnachtsbaumes, der an Heiligabend um 4 Uhr von Beamten sichergestellt werden konnte. Ein Passant teilte den Polizisten der Dienststelle in Neustadt mit, dass eine vierköpfige Personengruppe in der Hohenzollernstraße einen Christbaum ins Auto lädt. Die Beamten ließen keine Zeit verstreichen und suchten den Tatort auf. Vor Ort konnten vier Personen einer Kontrolle unterzogen werden, heißt es im Polizeibericht. Der Christbaum lag allerdings schon wieder auf der Straße zu diesem Zeitpunkt. Die Ermittlungsexperten der Polizeidienststelle fanden aber zahlreiche Tannennadeln im Auto der Personengruppe. Die konnte nicht nachweisen, dass sie die rechtmäßigen Eigentümer des Christbaumes sind.

Deshalb suchen die Beamten jetzt Personen, welche Angaben zur Tat geben können. Außerdem wird der oder die rechtmäßigen Eigentümer des Baumes gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.