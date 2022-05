Am Sonntagmorgen sucht die Polizei mit vielen Einsatzkärften nach einem vermissten 34-Jährigen, der möglicherweise am späten Samstagabend am Salzkai ins Wasser gestürzt sein könnte. Neben einem Polizeiboot und Suchhunden komme auch ein Hubschrauber zum Einsatz, teilte die Polizei am Morgen mit.