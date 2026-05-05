Einen 41-jährigen Mann, der in Mannheim in einer Straßenbahn mit einer Schreckschusspistole und einem Messer unterwegs war, haben Einsatzkräfte der Polizei am Montagnachmittag gestoppt. Verständigt hatte die Beamten eine Zeugin, der in der Bahn zwei Männer aufgefallen waren, darunter der bewaffnete 41-Jährige. Laut Bericht überprüften Einsatzkräfte den 41-Jährigen schließlich gegen 14.20 Uhr an der Haltestelle Marktplatz in der Straßenbahn. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten die Schreckschusspistole sowie ein Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern. Da der Mann keine Erlaubnis zum Führen der Schreckschusswaffe vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle, Pistole und Messer wurden sichergestellt. Warum er die Waffen dabei hatte, sagte der Mann nicht.