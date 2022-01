Als „Höllenritt“ hat ein 31-Jähriger seine Fahrt über die A61 in Rheinhessen hinterher bei der Polizei beschrieben. Der Mann hatte zuvor am Steuer eines Pannen-Autos gesessen, das dessen 61-jähriger Halter an einen weiteren Wagen gehängt und so durch die Gegend geschleppte hatte – wobei er laut Zeugen auf Geschwindigkeiten von mehr als 130 Kilometern in der Stunde beschleunigte. Dabei hätte das Gespann gar nicht erst auf die Autobahn gedurft. Nachdem sie eingegriffen hatte, erläuterte der 61-Jährige aus dem Raum Worms der Polizei dann immerhin freimütig den Grund für seine Abschlepp-Tour: Er war bis in den Kreis Bad Kreuznach gerast, um den Service seinen Automobilclub in Anspruch nehmen zu können. Denn der gewähre Pannenhilfe nur, wenn der Wagen mindestens 50 Kilometer vom Wohnort seines Besitzers entfernt ist. Die Polizei prüft nun allerdings, ob sie diesen Trick als Betrugsversuch einzustufen hat.