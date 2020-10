In Schlangenlinien fuhr der Fahrer eines Gefahrguttransporters, der anderen Verkehrsteilnehmern am Montagmorgen auf der A 6 in Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal aufgefallen ist. Per Telefon informierten mehrere Zeugen die Polizei. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten kurz darauf am Kreuz Frankenthal zu dem schlingernden Lkw aufschließen, der flüssigen Teer transportierte. Um 10.56 Uhr stoppten sie ihn. Der 28-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle „Anzeichen einer Drogenbeeinflussung“. Bei einem Urintest konnte dann nachgewiesen werden, dass der Mann unter dem Einfluss der Rauschmittel Kokain und THC stand. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.