Am Mittwoch um 22.30 Uhr hat eine Polizeistreife in der Speyerdorfer Straße in Neustadt versucht, einen Autofahrer zu kontrollieren. Als der Fahrer dies bemerkte, floh er. Die anschließende Verfolgungfahrt mit mehreren Streifenwagen führte durch das östliche Stadtgebiet. Der Flüchtige sei dabei mit bis zu Tempo 150 unterwegs gewesen.

Nach etwa zehn Minuten fuhr der Mann jedoch in eine Sackgasse. Dort konnte die Polizei ihn stoppen und widerstandslos festnehmen. Der 35-Jährige war weder im Besitz eines Führerscheins noch war sein Fahrzeug zugelassen. Die Kennzeichen am Auto gehörten nicht zu dem Fahrzeug.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.