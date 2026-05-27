Ein BMW-Fahrer hat auf der A61 bei Mutterstadt und Speyer riskante Manöver gefahren. Nach Angaben der Polizei beschleunigte der Wagen in der Nacht auf Mittwoch in Richtung Süden bereits auf dem Beschleunigungsstreifen vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt auf mehr als 130 Kilometer pro Stunde. Die Beamten folgten dem Raser in einem Streifenwagen. Statt der erlaubten 130 war der 19-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit Tempo 220 unterwegs. Nachdem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben war, beschleunigte der Fahrer des über 300 PS starken BMW auf 250 Kilometer pro Stunde. Kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer schnitt er beim Überholen den Lastwagen, den er gerade passierte, so dass dessen Fahrer nur durch eine Bremsung einen Unfall vermied. Den unmittelbar nächsten Lastwagen überholte der BMW auf dem Standstreifen. Nach der Kontrolle untersagten die Beamten dem Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und entzogen die Fahrerlaubnis vorläufig. Über den endgültigen Entzug soll ein Gericht entscheiden.