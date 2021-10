Die Polizei hat am Dienstag in Dudenhofen und Speyer den Verkehr kontrolliert und dabei einige Verstöße festgestellt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, standen sie von 8.30 bis 11 Uhr in der Neustadter Straße in Dudenhofen. Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts, einer wegen einer seit März 2021 fälligen Hauptuntersuchung und ein weiterer wegen Beleuchtungsmängeln verwarnt. Außerdem forderten die Polizeibeamten sechs Verkehrsteilnehmer auf, Mängel an ihren Fahrzeugen zu beseitigen und setzten ihnen dafür auch eine Frist.

Gegen einen 51 Jahre alten Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen leiteten sie ein Strafverfahren ein, weil er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, die in Deutschland anerkannt ist. Nach Angaben der Beamten berief sich der Mann darauf, im Besitz einer Fahrerlaubnis eines Drittstaats außerhalb der EU zu sein. Mit dieser dürfe allerdings nur während der ersten sechs Monate nach Anmeldung eines Wohnsitzes in Deutschland ein Fahrzeug gesteuert werden, so die Polizei. Der Mann lebt den Beamten zufolge allerdings schon mehrere Jahre in Deutschland, sodass diese Voraussetzung nicht vorlag.

Des Weiteren leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen einen 26-jährigen Autofahrer „wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ ein.

Nach der Kontrolle in Dudenhofen fuhren die Beamten in die Geibstraße in Speyer. Zwischen 11.15 und 12 Uhr ahndeten sie dort einen Gurtverstoß und stellten drei Mängelberichte aus.