Der Neuschnee in der Nacht zu Sonntag hat am Sonntag auch bei Heidelberg zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Am Königstuhl war das Verkehrsaufkommen so groß, dass die Zufahrtswege vom Polizeipräsidium Mannheim am Sonntag gesperrt werden mussten. Auch hier waren alle Parkplätze laut Polizei schon am Vormittag komplett gefüllt. Trotz der Hinweise der Polizei, dass die Zufahrten zum Königstuhl bereits gesperrt wurden, hätten viele Besucher versucht, noch dorthin zu gelangen, hieß es am Abend. Einige hätten auf abzweigenden Waldwegen geparkt – was verboten ist. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte habe 66 Verstöße wegen Falschparkens gestellt.

In der Pfalz hat der Neuschnee am Samstag und Sonntag für Verkehrschaos rund um die Kalmit gesorgt.