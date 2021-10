Schweizer Winzer machen gegen den Weintraubenklau mobil. Im Kanton Wallis haben Frost im Frühjahr, Hagel im Sommer und eine Pilzkrankheit die Ernte in diesem Jahr erheblich dezimiert. Der Ausfall wird auf 30 Prozent geschätzt. Wie sich jetzt zeigt, bedienen sich verzweifelte Winzer offenbar in den Weinbergen bei der Konkurrenz, wie Winzer am Montag im Schweizer Rundfunk SRF berichteten.

Deshalb führen die Gemeinde Chamoson und andere inzwischen Polizeikontrollen in den Weinbergen durch. Nachts seien Wachen mit Wärmebildkameras unterwegs, erzählte der Bürgermeister von Chamoson, Claude Crittin. In der Region seien in der vergangenen Woche mehrere hundert Kilogramm Trauben gestohlen worden, berichtete er. Einige Winzer überlegten bereits, Überwachungskameras in ihren Weinbergen zu installieren.