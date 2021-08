Einen ebenso hartnäckigen wie erfolglosen Möchtegern-Dieb hat die Polizei am späten Sonntagabend in Dahn (Südwestpfalz) geschnappt. Die Beamten waren zunächst alarmiert worden, weil jemand offenbar versucht hatte, einen im Boden verankerten Zigarettenautomaten auszugraben – und dann aufgegeben hatte. Kurz vor Mitternacht meldete sich dann allerdings eine Zeugin, die erneut verdächtiges Treiben an der Stelle erspäht hatte.

Stemmeisen und Handtuch am Tatort

In der Nähe fasste die Polizei dann einen 31-Jährigen, der gestand, dass er den Automaten ausgraben, wegschleppen und dann aufbrechen wollte. Sein Werkzeug für dieses anstrengende Unterfangen – Hammer, Stemmeisen und Handtuch – lag noch am Tatort. Dass es einen Zusammenhang zu einem Fall aus der vergangenen Woche gibt, hält die Polizei für unwahrscheinlich. Da war ein Automaten-Ausgräber in Kaiserslautern nicht nur hartnäckig, sondern auch erfolgreich gewesen: Er hatte das Objekt seiner Begierde auf einem Karren 250 Meter weit in den Stadtwald geschleppt und dort geleert.