In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Pirmasens festgenommen. Wie die Beamten berichten, hatten sich ein 29-Jähriger und ein 35-Jähriger gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Horebstraße verschafft, indem sie die Haustür eintraten. Durch das Haus gelangten die Männer in eine Wohnung, deren Bewohner nicht anwesend war. Laut Polizei verließen sie das Haus mit zwei Musikboxen. Anwohner, die die Männer beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten die beiden noch vor Ort festnehmen.