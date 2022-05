Am Freitagmittag hat die Polizei einen Säugling aus einem verschlossenen Auto in der Else-Krieg-Straße gerettet. Eine 34-jährige Frau hatte dem Polizei-Bericht zufolge die Einsatzkräfte gerufen, nachdem sie ihr auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestelltes Fahrzeug mit dem darin befindlichen Baby versehentlich verriegelt hatte. Weil der sechs Wochen alte Säugling der direkten Mittagssonne ausgesetzt war, bereits schrie und rot anlief, hat ein Polizist laut Mitteilung eine der Scheiben des Autos eingeschlagen. Dadurch sei es möglich gewesen, an den im Fahrzeuginneren liegen gelassenen Autoschlüssel zu kommen. Das Kleinkind habe sich nach der Befreiungsaktion augenscheinlich nach wenigen Minuten erholt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Polizist habe sich bei der Aktion leicht an der Hand verletzt.