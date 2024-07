Um einen nicht alltäglichen tierischen Notfall haben sich am späten Montagabend Polizisten in Lambrecht gekümmert. Ein Zeuge hatte um kurz vor Mitternacht einen verletzt auf der Straße liegenden Dachs gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier zwar erschöpft, aber unverletzt war. Es hatte vergeblich versucht, über die Böschung in den Wald zu gelangen. Die Polizisten packten den Dachs in einen Wäschekorb eines Anwohners und trugen ihn zurück in den Wald. Dort sei das Tier direkt ins Unterholz gehuscht.