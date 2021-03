Eine 91-Jährige ist am Montagnachmittag in Thaleischweiler-Fröschen bei einem Spaziergang mit dem Rollator in den Schwarzbach gestürzt.

Am Montagnachmittag teilte eine Anwohnerin mit, dass sie in der Uferstraße in Thaleischweiler-Fröschen Hilferufe höre. Die Polizei Waldfischbach kam sofort und fand gegenüber der Hausnummer 41 eine 91-jährige Frau im Bachbett, die sich nur noch mit dem Kopf über Wasser halten konnte. Die Beamten zogen sie aus dem Wasser und versorgten sie, bis der Rettungsdienst kam. Der brachte die stark unterkühlte Frau, die auch mehrere Prellungen erlitten hatte, nach Pirmasens ins Krankenhaus.

Laut Polizei war die Verunglückte mit einem Rollator unterwegs gewesen und hatte vom nahe gelegenen Seniorenheim „Bethesda“ aus einen Spaziergang unternommen. Offenbar war sie am Bürgersteig hängen geblieben und den Hang hinunter in den Bach gestürzt.