Polizisten haben am Montagnachmittag in Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) eine Seniorin aus dem Schwarzbach gerettet. Die 91-Jährige habe sich nur noch mit dem Kopf über Wasser halten können, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst stellte bei der Frau mehrere Prellungen und eine starke Unterkühlung fest. Sie kam ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Seniorin aus einem Seniorenheim in der Nähe mit dem Rollator unterwegs gewesen, gestürzt und den Hang hinunter in den Bach gefallen. Eine Anwohnerin hatte die Hilferufe der Frau gehört und die Polizei verständigt.