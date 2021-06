Die Polizei hat am Samstagmittag einen 42-jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim festgenommen, der auf seinem Balkon randaliert und zudem die Beamten massiv bedroht und beleidigt haben soll. Den Polizeiangaben zufolge befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hatte demnach eine Reichskriegsflagge gehisst, warf verschiedene Gegenstände von seinem Balkon und schlug mit Eisenstangen gegen sein Balkongitter. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich und drang in die Wohnung des 42-Jährigen vor. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.