Wenn die Tätowierung eines Bewerbers an dessen charakterlicher Eignung zweifeln lässt, muss die Polizei ihn nach einem Gerichtsbeschluss nicht einstellen. Zwar ergebe sich heutzutage kein Pflichtverstoß, wenn jemand ein Tattoo trage, teilte das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mit. Allerdings spielten Inhalt und Ausgestaltung der Tätowierung eine Rolle. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier.

Im konkreten Fall bewarb sich ein Mann Anfang 2022 als Polizeikommissar-Anwärter. Während des Einstellungsverfahrens wurde den Angaben zufolge bekannt, dass er auf dem Rücken in der Schriftart „Old English“ über die gesamte Schulterbreite die Worte „Loyalty“, „Honor“, „Respect“ und „Family“ eintätowiert trägt. Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz lehnte daraufhin die Einstellung ab und verwies auf Zweifel an der charakterlichen Eignung des Mannes: Schriftart, Dimension und Aussagegehalt erinnerten an ähnliche Tätowierungen von verschiedenen Rockergruppen. Dadurch entstehe der Eindruck, dass der Träger zu einem Ehrenkodex stehe, der sich mit den Werten einer modernen Bürgerpolizei nicht in Einklang bringen lasse.

Der Mann wollte daraufhin per einstweiliger Anordnung vorläufig in den Polizeidienst eingestellt werden. Das lehnte das Verwaltungsgericht Trier ab. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung und wies die Beschwerde des Antragstellers zurück.

Wortwahl erinnert an rechtsextremistische Gruppierung

Gerade für den Polizeidienst seien hohe Anforderungen an die Gesetzestreue zu stellen, erklärte das Gericht. Denn zu den Kernaufgaben eines Polizeibeamten gehöre es, Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und zu verfolgen. Daher dürfe der Dienstherr vom Bewerber die Fähigkeit und innere Bereitschaft verlangen, „die dienstlichen Aufgaben nach den Grundsätzen der Verfassung wahrzunehmen“. Dies habe der Dienstherr beim konkreten Bewerber bezweifeln dürfen.

So weise die Schriftart „Old English“ Ähnlichkeiten zu dem Schriftzug der verfassungsfeindlichen und verbotenen Gruppierung „Blood and Honour“ auf, erklärte das Gericht. Die Wortwahl orientiere sich wiederum an Inhalten der zwischenzeitlich zerschlagenen rechtsextremistischen Gruppierung „Oldschool Society“. Dies begründe Zweifel daran, „ob der Träger für die Wahrung der Freiheitsrechte der Bürger und die Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln uneingeschränkt einstehe“.

Der Antragsteller habe die Schriftart „Old English“ damit begründet, dass er sich privat für die Geschichte des „britischen Imperiums“ interessiere, hieß es. Das Oberverwaltungsgericht bezeichnete diese Begründung als „lebensfremd“. So stelle sich etwa die Frage, wieso der Mann für „honor“ die US-amerikanische anstelle der britischen Schreibweise („honour“) gewählt habe. Dafür habe es auch im Beschwerdeverfahren keine Erklärung gegeben.