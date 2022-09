[Aktualisiert: 11.20 Uhr] Das aus einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundene Baby ist nach Polizeiangaben in Brandenburg gefunden worden. Der etwa einen Monat alte Junge sei nach ersten Erkenntnissen wohlauf und dem Rettungsdienst übergeben worden. Der Säugling war am Donnerstagnachmittag aus einem Einkaufszentrum im Stadtteil Gohlis verschwunden. Nach Angaben der Polizeisprecherin war der Kinderwagen mit dem Baby „kurzzeitig“ einer Frau überlassen worden, die dann mit dem Säugling verschwand. Die Frau sei „keine Fremde“ für die Familie des Kinds. Nun ist der Junge zusammen mit dieser Frau in deren Wohnung entdeckt worden, sie stammt auch aus Brandenburg.

Das Baby wurde laut Polizei am Donnerstag seit 17 Uhr gesucht. Am Freitag hatten die Einsatzkräfte zunächst eine Intensivierung ihrer Fahndung vor allem im Berufsverkehr angekündigt. Bereits in der Nacht seien viele Kollegen aus den verschiedensten Bereichen an der Suche beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Auch eine Hundestaffel sei zum Einsatz gekommen. Zudem seien die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert worden. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden überprüft.