Mehrere Einbrüche meldet die Polizei. Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag wurde in ein Sonnenstudio in Schönenberg-Kübelberg in der Glanstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen einen Wandtresor auf und entwendeten Bargeld. Außerdem verschwanden ein Paket mit einem Handy, 20 Halsketten und der Inhalt einer Spardose.

In der Nacht von Donnerstag „besuchten“ Unbekannte den städtischen Bauhof in der Bahnhofstraße in Lauterecken. Sie entwendeten unter anderem eine neuwertige Akku-Säge und einen Akku-Schlagschrauber.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag wurde zwei Omnibusse aufgebrochen, die in Kreimbach-Kaulbach auf dem Parkplatz in Höhe des Steinbruches abgestellt waren. Was die Täter stehlen wollten, ist der Polizei ein Rätsel.

Die Polizeiinspektionen Kusel und Lauterecken bitten um Hinweise von Zeugen.