Zu gefährlichen Straßenverhältnissen haben die frostigen Temperaturen auch im Landkreis geführt. Die Polizei meldet zwei Unfälle vom Wochenbeginn.

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr am Montag die Landstraße zwischen Leimersheim und Kuhardt. „In einer Kurve fuhr er trotz der überfrierenden Nässe deutlich zu schnell und kam dadurch von der Fahrbahn ab“, schreibt die Polizei. In der angrenzenden Grünfläche überschlug sich sein Fahrzeug, wodurch der junge Autofahrer schwer verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus kam. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7000 Euro.

Auch ein Lastwagen-Fahrer schätzte die Straßenverhältnisse auf der B35 falsch ein und verlor in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er krachte in die Leitplanke, die dadurch massiv beschädigt wurde.

Beide Unfallverursacher müssen laut Polizei mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.