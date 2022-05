Ein 35 Jahre alter Mann hat in Eberdingen im baden-württembergischen Kreis Ludwigsburg nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine Partnerin und ein sechs Jahre altes Mädchen und anschließend sich selbst getötet. Den Ermittlern zufolge ereigneten sich die Taten am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht. Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte, brachten Rettungskräfte in der Nacht zum Freitag außerdem einen vierjährigen Jungen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Bekannte der 33 Jahre alten Getöteten hatte die Polizei alamiert, da sie sich sorgte. Die Beamten fanden die Toten im Wohnhaus der Familie auf. Die Hintergründe waren am Freitagmorgen noch unklar.