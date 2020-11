Am Sonntagabend, 8. November, riefen Anwohner die Polizei wegen Ruhestörung nach Saarbrücken-Burbach. Dort hörten die Polizisten schon vor dem Mehrfamilienhaus laute Musik und Gegröle. Vor dem Haus hätten zunächst zwei der Feiernden behauptet, dass sich in der betreffenden Wohnung sechs Personen befänden. Doch dann habe die Polizei in der 50 Quadratmeter großen Wohnung mehr als 40 Menschen gezählt. Als die Beamten die Geburtstagsparty wegen der Corona-Regeln beendete und die Personalien der Feiernden aufnehmen wollte, kippte die Stimmung. Daher rief die Polizei weitere Einsatzkräfte hinzu. Die Daten wurden notiert und Platzverweise ausgesprochen. Gegen alle Partygäste wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaverordnung eingeleitet.