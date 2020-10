Die Polizei lobt eine 30-Jährige Frau für ihr „ehrliches und vorbildliches Handeln“. Sie hatte am Mittwochnachmittag im Ausgabefachs eines Geldautomatens 250 Euro gefunden. Das Geld gab sie einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes in der Bruchstraße, in dem der Automat steht. Die Polizei konnte den Besitzer des Geldes ermitteln. Er hatte die Summe im Automaten vergessen hatte.