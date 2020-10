Mehr als 100 junge Menschen haben in der Nacht zu Samstag trotz der Corona-Beschränkungen eine Party gefeiert. Die Veranstaltung habe „unter Missachtung jeglicher Vorsichtsmaßnahmen“ in einem Partyraum im Stadtteil Feyen stattgefunden, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten die Beamten um 3 Uhr nachts alarmiert. Einige Partygäste seien beim Eintreffen der Beamten in einen nahegelegenen Wald geflüchtet. Die Polizei habe die Personalien von mehr als 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt. Die Feiernden kamen laut Polizei unter anderem aus dem Raum Trier, Konz, Bitburg und Luxemburg. Die Polizei beendete die Feier und stellte die Musikbox sicher. „Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Veranstaltung möglicherweise einen kommerziellen Charakter hatte“, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Verantwortlicher habe sich jedoch nicht zu erkennen gegeben, es werde weiter ermittelt.