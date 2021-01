Eine Karaoke-Party in einem Wohnhaus in der Raiffeisenstraße in Flomersheim hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Mit lautstarkem Singen haben zehn Männer und Frauen mittleren Alters nicht nur ihre Nachbarn verärgert, sie haben sich auch ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingehandelt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Party von den von Zeugen verständigten Beamten gegen 2 Uhr aufgelöst. Teile der Musikanlage wurden sichergestellt. Zudem gab es Anzeigen wegen der Ruhestörung. Nach den geltenden Corona-Regeln darf sich ein Hausstand derzeit nur noch mit einer weiteren Person treffen. Außerdem gilt Singen als besonders riskant für eine Übertragung des Coronavirus.