In Saarbrücken sind am Samstagabend 15 Menschen aus mehreren unterschiedlichen Haushalten bei einer privaten Geburtstagsfeier in einer Gaststätte erwischt worden. Laut Polizei hatten Anwohner die Beamten gerufen. Hinter den abgedunkelten Fensterscheiben sei laute Musik zu hören gewesen. Die Polizei löste die Feier auf. Die Gäste hätten sich kooperativ verhalten. Sie müssen sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen die geltenden Corona-Regeln verantworten.