Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in der Mannheimer Innenstadt eine Party mit über 40 Personen aufgelöst, wobei nach Polizeiangaben eine Polizistin leicht verletzt wurde. Gegen 3.40 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, nachdem aus einer Privatwohnung in den H-Quadraten überlaute Musik und Partylärm gedröhnt habe, wie es im Polizeibericht heißt. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, sollen einige Partygäste versucht haben, sich zu verstecken, rund 15 weitere Personen seien ins Treppenhaus gedrängt und hätten sich den Beamten entgegengestellt.

Polizei: 25-Jähriger flieht durch Treppenhaus

Ein 25-jähriger mutmaßlicher Partyteilnehmer habe versucht, sich der Personenkontrolle zu entziehen, wobei eine Polizistin, die ihn habe festhalten wollen, leicht am Handgelenk verletzt worden sei. Im Polizeibericht heißt es weiter: „Die übrigen Partygäste nutzten die Situation, rannten dem 25-Jährigen hinterher und flüchteten aus dem Gebäude. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften führten zum Aufgreifen des 25-Jährigen sowie von 25 weiteren Partygästen.“ Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen die Coronaverordnung ermittelt. Auch 25 weitere mutmaßliche Partygäste erwartet eine Anzeige, so die Polizei.