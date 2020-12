Anwohner haben am späten Sonntagabend die Polizei in Eppelheim gerufen, weil es in einer Wohnung extrem laut geworden war. Kurz vor 23 Uhr trafen Streifenbeamte vor Ort ein und klopften an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Daraufhin entstand eine große Aufregung bei den acht Frauen im Alter von 21 bis 26 Jahren aus verschiedenen Haushalten, die dort gemeinsam gefeiert hatten.

Die Polizei berichtet, dass einige der jungen Frauen sich in der Wohnung zu verstecken versuchten. Zwei traten die Flucht durch ein Fenster an, konnten aber von Polizisten, die das Haus umstellt hatten, festgehalten werden. Schließlich gaben alle ihre Personalien an und müssen mit einem saftigen Bußgeld rechnen.