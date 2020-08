Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben am Sonntagabend auf der A650 bei Friedelsheim Weinstraßen-Ausflügler auf dem Nachhauseweg kontrolliert. Unter anderem wurden nach Polizeiangaben einige angetrunkene Fahrer erwischt. Ein 66 Jahre alter Mann hatte eine Alkoholwert von 0,68 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterfahren durfte er nicht. Das gleiche Schicksal ereilte einen 18-Jähriger, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt präventiv untersagt, da er einen Atemalkoholwert von 0,45 Promille hatte. Gleiches galt für einen 37 Jahre alten Mann mit 0,38 Promille. Er durfte die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Bei zwei weiteren Fahrern konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,1 Promille festgestellt werden. Sie konnten einfach weiterfahren.

Ein Fahrer hatte seinen Hund im Beifahrer-Fußraum mitgenommen – ungesichert. Der Hund wurde mittels mitgeführtem Spezialhundegurt nachgesichert. Ein Hund gilt laut Polizei als Ladung und muss gesichert werden.

Bei 200 Fahrzeugen sei das Ergebnis trotz der Verstöße in der Relation zum Fahrzeugdurchfluss erfreulich, so die Polizei. Sie will in den nächsten Wochen mit diesen Kontrollen fortfahren.