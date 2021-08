Nach massiver Anwohnerkritik über die chaotischen Zustände auf der Umleitungsstrecke während der B10-Sperrung zwischen Rinnthal und Annweiler hat die Polizei erneut den Verkehr kontrolliert. Bei den Kontrollen in der ersten Tagen waren von 55 kontrollierten Lkw 29 unberechtigt auf der Umleitungsstrecke unterwegs. Die B10 ist während der Straßenarbeiten zwischen Landau und Pirmasens für den Transit-Schwerlastverkehr gesperrt. Doch viele Brummifahrer halten sich nicht an die großräumige Umfahrung über die Autobahnen. Bei einer weiteren Kontrolle von Lastern mit ortsfremden Kennzeichen waren nun von 17 gestoppten Lkw zwölf unberechtigt auf der Umleitungsstrecke unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrer wurden zurückgewiesen, auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro zu.

Zudem ärgern sich viele Anwohner darüber, dass sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihrer Beobachtung nach nicht an das Tempo-30-Limit hielten. Dies bestätigt eine Kontrolle der Polizei jedoch nicht. Laut Polizei wurde die Geschwindigkeit des Verkehrs in der Landauer Straße in Sarnstall und in der Annweiler Straße in Rinnthal gemessen. Bei 79 gemessenen Fahrzeugen sei kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt worden.