Viele Westpfälzer haben sich an die Corona-Regeln gehalten. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Sie hatte nach eigenen Angaben am Freitag, 6. November, kontrolliert, ob die Bürger die Corona-Bekämpfungsverordnung befolgen. 127 Ordnungswidrigkeiten wurden laut den Beamten geahndet. Hauptsächlich hätten sich diese aus zwölf Ansammlungen im öffentlichen Raum ergeben, die verboten sind. So hätten sich Personen aus mehr als zwei Hausständen getroffen. Derzeit ist dies nicht erlaubt. Zudem habe es 44 Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. Das Polizeipräsidium kontrolliert auch am Samstag, 7. November.