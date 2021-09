Ein vager Hinweis, dass am Mittwochnachmittag evakuierte Menschen aus Afghanistan über einen Zaun der Air Base in Ramstein geklettert sein sollen, hat sich nach Angaben der Polizeiinspektion Westpfalz in Kaiserslautern am Donnerstag nicht bestätigt. „Es handelte sich offensichtlich um ein Missverständnis“, so ein Polizeisprecher. Am Mittwoch hatte ein Einsatz auf einem Feldweg in Kaiserslautern-Siegelbach, an dem sowohl deutsche Polizeibeamte als auch US-Militär-Polizisten beteiligt waren, für Aufsehen bei Spaziergängern gesorgt.