Eine Verfolgungsjagd durch die Vorderpfalz hat sich ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein Zeuge gegen 17.50 Uhr bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt angerufen, weil auf der L532, die von Böhl-Iggelheim Richtung Limburgerhof führt, ein Mini Cooper durch ebenso rücksichtslose wie unkoordinierte Fahrweise auffalle. Eine Streife holte das Auto auf der B9 ein, wo es Richtung Speyer unterwegs war – konnte es allerdings nicht stoppen, weil der Fahrer nicht auf die Aufforderung zum Anhalten reagierte. Stattdessen, so die Polizei, habe er Gas gegeben und versucht, der Polizei zu entkommen. Mit „stark gefährdenden und rücksichtslosen Fahrmanövern“ und mit „streckenweise stark überhöhter Geschwindigkeit“, so die Polizei, ging es anschließend über die A61 Richtung Norden sowie die A65 Richtung Neustadt, von der der Fahrer schließlich in Richtung Haßloch abbog, wo ihn die Polizei auf der L529 – der östlichen Ortsumgehung, die zum Holiday Park führt – stellte.

Der 33 Jahre alte Fahrer hatte laut Polizei keinen Führerschein, die Beamten vermuteten zudem den Einfluss von Drogen bei ihm. Er musste eine Blutprobe abgeben. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei sucht noch Zeugen der wilden Fahrt: Wer etwas mitzuteilen hat, wird gebeten, dies unter Telefon 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu tun.