In Grünstadt kursiert derzeit das Gerücht, dass es am Leininger-Gymnasium zu einer Messerstecherei gekommen sei. Das ist jedoch nicht der Fall, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt. Tatsächlich kam es am Donnerstag wegen eines medizinischen Notfalls zum Einsatz des Rettungsdiensts und es war auch ein Rettungshubschrauber auf dem Schulgelände. Die Polizei bittet darum, nicht auf Basis von Gerüchten Falschinformationen zu verbreiten, sondern nur auf gesicherten Quellen zu vertrauen.